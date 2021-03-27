Глава ЛНР предсказал присоединение республик Донбасса к России

Глава ЛНР Леонид Пасечник с уверенностью заявил, что Донбасс станет частью России, "когда наступит время".

Глава ЛНР Леонид Пасечник с уверенностью заявил, что Донбасс станет частью России, "когда наступит время".

Он сообщил, что республики Донбасса движутся в правильном направлении, поэтому у него нет сомнений в том, что они станут частью "великой России". По его словам, ЛДНР ждет великое будущее, но за него нужно бороться.

Глава ЛНР подчеркнул, что ЛНР и ДНР самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году. Своей основной целью они сделали "курс на интеграцию с Россией", передает РИА Новости.

"Фактически мы уже с ней. РФ постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, – это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие", — заявил он.

Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия "никогда никому не насаждали Русский мир", а только защищали свой выбор.