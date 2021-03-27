Песков: к России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию никто не просил помогать разблокировать Суэцкий канал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию никто не просил помогать разблокировать Суэцкий канал.

Стоит отметить, что ранее судно Ever Given село на мель, полностью заблокировав проход по морскому пути.

Американские военнослужащие окажут поддержку при снятии корабля с мели. Ожидается, что группа экспертов по дноуглубительным работам с базы ВМС США на Ближнем Востоке прибудет на место происшествия 27 марта.