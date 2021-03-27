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15:26   27 Марта 2021
Политика

Президент России поздравил фигуристок после победы на ЧМ в Стокгольме

Президент России поздравил фигуристок после победы на ЧМ в Стокгольме

Президент РФ Владимир Путин передал фигуристкам Анне Щербаковой, Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой поздравления с победой  на чемпионате мира в Стокгольме.

Российская спортсменка Щербакова заняла первое место на ЧМ. Серебро досталось Туктамышевой, а бронза — Трусовой.

"Уверен, этот успех, в основе которого — многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм", — подчеркнул президент в обращении к российским фигуристкам.

Путин указал на блестящее выступление Щербаковой. Победа на ЧМ стала отличным подарком ко дню рождения спортсменки, отметил глава государства.

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#путин #чм #фигурное катание

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