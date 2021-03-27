15:26 27 Марта 2021Политика
Президент России поздравил фигуристок после победы на ЧМ в Стокгольме
Президент РФ Владимир Путин передал фигуристкам Анне Щербаковой, Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой поздравления с победой на чемпионате мира в Стокгольме.
Президент РФ Владимир Путин передал фигуристкам Анне Щербаковой, Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой поздравления с победой на чемпионате мира в Стокгольме.
Российская спортсменка Щербакова заняла первое место на ЧМ. Серебро досталось Туктамышевой, а бронза — Трусовой.
"Уверен, этот успех, в основе которого — многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм", — подчеркнул президент в обращении к российским фигуристкам.
Путин указал на блестящее выступление Щербаковой. Победа на ЧМ стала отличным подарком ко дню рождения спортсменки, отметил глава государства.