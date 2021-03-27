Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:12   27 Марта 2021
Происшествия

Здание американского культурного центра обстреляли в Мьянме

Здание американского культурного центра обстреляли в Мьянме

Неизвестные обстреляли здание американского культурного центра в бывшей столице Мьянмы — городе Янгон, пострадавших нет, сообщили в посольстве США. 

Диппредставительство занимается расследованием этого инцидента, сказано в сообщении, опубликованном в Twitter. При этом ранее более 50 человек погибли в результате столкновений участников антиправительственных акций и силовиков в нескольких городах страны.

В субботу, 27 марта, в Мьянме празднуют День вооруженных сил. В 1945 году мьянманская дивизия восстала против японских оккупантов и воевала с ними до полного освобождения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#обстрел #мьянма #посольство сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров