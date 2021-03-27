Здание американского культурного центра обстреляли в Мьянме

Неизвестные обстреляли здание американского культурного центра в бывшей столице Мьянмы — городе Янгон, пострадавших нет, сообщили в посольстве США.

Неизвестные обстреляли здание американского культурного центра в бывшей столице Мьянмы — городе Янгон, пострадавших нет, сообщили в посольстве США.

Диппредставительство занимается расследованием этого инцидента, сказано в сообщении, опубликованном в Twitter. При этом ранее более 50 человек погибли в результате столкновений участников антиправительственных акций и силовиков в нескольких городах страны.

В субботу, 27 марта, в Мьянме празднуют День вооруженных сил. В 1945 году мьянманская дивизия восстала против японских оккупантов и воевала с ними до полного освобождения.