Пензенская рокировка: что скрывает новый глава Пензенской области Мельниченко

Временным главой Пензенской области стал сенатор Олег Мельниченко. К его прошлому есть большие вопросы.

Как и предполагалось, временным исполняющим обязанности главы Пензенской области после ареста Ивана Белозерцева стал сенатор Олег Мельниченко. 26 марта президент Владимир Путин назначил Мельниченко врио губернатора, но планы у него далекоидущие: чиновник уже заявил о намерении баллотироваться на сентябрьских выборах и остаться в кресле уже без приставки.

«Политика Сегодня» выяснила, что известно о Мельниченко. По словам политологов, влиятельный госслужащий давно грезил губернаторским постом, а также хорошо знаком с арестованным по коррупционному делу Белозерцевым.

Коренной пензенец и карьерист

О мотивах назначения можно судить по биографии новоизбранного врио — родился в Пензе в 1973 году, там же учился в школе, позже — в Пензенском государственном педагогическом институте. Работал в том же вузе на кафедре истории до 2001 года старшим преподавателем, пока не занял пост заместителя главы администрации Железнодорожного района. Конечно, Мельниченко в местном управлении «свой»: карьера его развивалась крайне стремительно, а регион назначенец знает безупречно.

От районного чиновника Мельниченко прыгнул еще выше и дальше от Пензы: в администрации он сидит до 2004 года, а потом становится специалистом департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Уже в 2006 году Мельниченко возвращается в родной регион исполняющим обязанности начальника отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области.

В 2007-м чиновник делает карьеру в аппарате полпреда президента в Приволжском федеральном округе. В том же году становится министром образования Пензенской области, а уже через год — вице-губернатором. В 2009-м Мельниченко вновь возвращается в приволжское полпредство — там же становится действительным государственным советником, позже — депутатом заксобрания Пензенской области VI созыва. Дальше только федеральный уровень.

В 2017-м уже сенатор Совета Федерации, да не «простой», а глава Комитета по по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В том же году выпускается из «школы губернаторов» при РАНХиГС. Создается впечатление, будто путь Мельниченко был заведомо определен: и к посту в полпредстве, и к губернаторству его тщательно готовили.

Кадровые чистки?

Несмотря на то, что именно Мельниченко чаще всего называли в качестве будущего врио губернатора после ареста Белозерцева, политологи не исключали вариант назначения пришлого из Москвы «варяга», едва ли имеющего отношение к Пензенской области. Такой ход был бы выгоден с точки зрения «зачистки» местного управленческого аппарата. Ведь коррупция — процесс командный.

Конечно, из числа первых заявлений Мельниченко есть и то, где коррупционерам объявляется решительный бой. Может, так и будет: чиновник слывет жестким и амбициозным управленцем.

«Я буду очень внимательно отслеживать все вопросы, связанные с коррупцией, с какими-либо поборами, либо выстраивание каких-либо схем при осуществлении государственных закупок. Сразу хочу предупредить, что если это будет осуществляться, будут приниматься соответствующие меры, государственные служащие будут увольняться и я буду просить правоохранительные органы осуществлять проверки», — передает слова Мельниченко РИА Новости.

Не мудрено, что в местных СМИ уже гадают, кому из местных слуг народа «не поздоровится». Отставки рукой Мельниченко прочат как минимум семи пензенским министрам. Всего в списке «на вылет» 14 человек. После ареста Белозерцева правительство области хоть и ушло в отставку, но вероятнее всего, существенная доля министров сохранит свои кресла.

Бывший почти губернатор

Нужно понимать, что новый врио для местных чиновников — не чужой. По словам политолога Ильи Гращенкова, когда губернатором области был ныне покойный Василий Бочкарев (с 1998 по 2015 год), а Мельниченко работал его вице-губернатором, он считался главным кандидатом в «преемники Бочкарева». Значит, с местными управленцами он был хорошо знаком.

«Однако, Бочкарев неожиданно стал тащить и вытащил в губернаторы Белозерцева, на то время — мелкого чиновника, которого Мельниченко и в расчет не брал, как конкурента, и которого мог часами выдерживать в своей приемной, поскольку аппаратный вес был несопоставим с весом и влиянием Мельниченко», — рассказал Гращенков в Telegram.

Причины решения Бочкарева неизвестны. Не исключено, что слухи в кулуарах региональных Telegram-каналов правдивы и его кандидатуру отклонили в силовых структурах региона. Но возможно, Бочкарев ожидал продвижения Мельниченко в Москву следом за собой и решил не задерживать его в регионе.

Ведь не случайно то, что после ухода с поста губернатора Бочкарев стал сенатором Совфеда от Пензенской области и был им последний год своей жизни, а Мельниченко занял эту должность сразу же после его смерти в 2017 году. Совпадение ли, но за Бочкаревым новый врио следует буквально по пятам: и в администрации Железнодорожного района Пензы, и в заксобрании области, и в губернаторском кресле. Только начинали чиновники по-разному: Бочкарев — лесничим, Мельниченко — историком.

Очевидно, истории временного губернатора Пензенской области и его легендарного предшественника, управлявшего регионом 17 лет, тесно переплетены. Казалось бы, прикрепленность к маститому экс-главе должна стать для Мельниченко плюсом, но есть нюанс.

Не менее тесно переплетены истории Бочкарева и арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля — того самого, который, по версии следствия, давал взятки Белозерцеву.

Например, жена ныне покойного губернатора Бочкарева, по некоторой информации, была членом совета директоров компании «Биосинтез», которой владел тот самый Шпигель, и даже имела там 25% акций. Опровержений этих данных от семьи Бочкаревых так и не было. А фармацевтическая империя Шпигеля, как на дрожжах, начала расти с Пензы именно при губернаторстве Бочкарева, причем весьма сомнительными методами — об этом «Политика Сегодня» писала ранее.

Можно сказать, что преемник за предшественника не в ответе. Но мы, на всякий случай, не будем. Подробнее об обвинениях, предъявленных Белозерцеву и реакции пензенцев на резонансное дело читайте в нашей статье.