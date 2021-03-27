Представитель президента России в ПФО рассказал о приоритетах главы Пензенской области

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров назвал главные задачи нового врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров назвал главные задачи нового врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Комаров рассказал журналистам, что приоритетами Мельниченко на новом посту станут реализация национальных проектов и решение вопросов, которые связаны с выходом из пандемии.

"Здесь надо сказать, что Пензенская область по многим показателям является лидером. Есть потенциал для дальнейшего развития", — отметил полпред.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора региона 26 марта. Предыдущий глава области Иван Белозерцев был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

Олег Мельниченко является выпускником второго потока так называемой "школы губернаторов". Программа подготовки кадров управленческого резерва основывается на проектах Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.