"Адмирал Григорович" начал слежение за группой авианосцев ВМС США в Средиземноморье

Российский ракетный фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" начал слежение за действиями авианосной ударной группы ВМС США в Восточном Средиземноморье.

Российский ракетный фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" начал слежение за действиями авианосной ударной группы ВМС США в Восточном Средиземноморье.

Ресурс OSINT-1 опубликовал в Twitter снимок месторасположения американских кораблей, сделанный европейским спутником Copernicus. На нем российский фрегат, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", следует за авианосной ударной группой ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower. Группа кораблей идет к юго-западу от Крита.

Помимо головного американского судна, в составе группы ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner и корабль снабжения Arctic.

Напомним, "Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны проекта 11356. Помимо "Калибром" корабль оснащен ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 мм, торпедами и прочим вооружением.