Госдума отреагировала на идею присвоить Тутберидзе звание Героя России

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал идею удостоить тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе звания Героя России.

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал идею удостоить тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе звания Героя России.

Стоит отметить, что спортсменка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию под началом Тутберидзе. Депутат отметил, что не стоит всерьез расценивать предложение о такой награде.

По его словам, звание Героя России дают людям, которые защищают страну ценой собственной жизни.

"Я понимаю, хочется попасть на страницы СМИ: чем громче заявление, тем больше его подхватят", — сказал он.

При этом депутат не стал исключать возможность представления тренера к государственной награде. Однако звание Героя России тут неуместно, подчеркнул он.