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13:32   27 Марта 2021
Политика

В центр Минска стянули силовиков из-за несогласованных акций протеста

В центр Минска стянули силовиков из-за несогласованных акций протеста

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии направили в центр Минска колонну специальной техники на фоне несанкционированной акции протеста.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что силовики планируют в случае необходимости применять водометы и заградительные машины. Соответствующая техника была замечена на Партизанском проспекте и проспекте Независимости со стороны микрорайона Уручье.

Ситуация в Белоруссии обострилась после оглашения результатов выборов президента страны. По официальным данным, Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80% граждан. Однако оппозиционно настроенные граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост главы республики Светлану Тихановскую.

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#минск #белоруссия #акция

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