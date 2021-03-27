В центр Минска стянули силовиков из-за несогласованных акций протеста

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии направили в центр Минска колонну специальной техники на фоне несанкционированной акции протеста.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии направили в центр Минска колонну специальной техники на фоне несанкционированной акции протеста.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что силовики планируют в случае необходимости применять водометы и заградительные машины. Соответствующая техника была замечена на Партизанском проспекте и проспекте Независимости со стороны микрорайона Уручье.

Ситуация в Белоруссии обострилась после оглашения результатов выборов президента страны. По официальным данным, Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80% граждан. Однако оппозиционно настроенные граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост главы республики Светлану Тихановскую.