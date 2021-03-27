Глава МВБ США уволил практически всех сотрудников консультативного совета

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас отправил в отставку почти всех членов независимого консультативного совета при возглавляемом им ведомстве.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас отправил в отставку почти всех членов независимого консультативного совета при возглавляемом им ведомстве.

По данным американского издания The Hill, всем уволенным сотрудникам пришло письмо с объяснением причины отставки. Согласно тексту сообщения, такое решение было принято для упорядоченного перехода совета к новой модели работы.

Стоит отметить, что сохранили свои должности только высокопоставленные сотрудники. В их число вошли председатель совета Уильям Брэттон, заместитель председателя Карен Тенди и почетный председатель Уильям Уэбстер.

Ранее внешнеполитическое ведомство США предупредило о последствиях для компаний, участвующих в реализации российского энергетического проекта "Северный поток — 2". Госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил таким фирмам санкционными ограничениями.