Замглавы МО РФ Фомин посетил военный парад в Мьянме

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин присутствовал на военном параде в честь 76-летия со дня основания ВС Мьянмы.

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин присутствовал на военном параде в честь 76-летия со дня основания ВС Мьянмы.

В мероприятиях принимали участие члены Общественного совета при Минобороны РФ, военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу. Парад прошел в столице Мьянмы — городе Нейпьидо. По плацу промаршировали порядка восьми тысяч военнослужащих. На технической части парада были показаны боевые единицы и российского производства — это танки Т-72, БРДМ, вертолеты Ми-17, Ми-24, Ми-35, самолеты МиГ-29 и Як-130. Немалая часть из показанной техники собирается на местных заводах.

В качестве дня основания ВС Мьянмы принято считать дату освобождения страны от японской оккупации. Делегация Минобороны России посетила мероприятие в ответ на появление главнокомандующего войск Мьянмы в 2020 году на юбилейном параде Победы в Москве.