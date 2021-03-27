Врио главы Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов произвел изменения в составе правительства. Об этом он сообщил в ходе заседания, которое проходило в ректорате ДГУ.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов произвел изменения в составе правительства. Об этом он сообщил в ходе заседания, которое проходило в ректорате ДГУ.

Меликов освободил врио министра образования и науки Уммупазиль Омарову от занимаемой должности. Она приняла решение покинуть пост по собственному желанию. Ее обязанности будет выполнять ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья Бучаев.

Министр строительства Дагестана Малик Баглиев также оставил должность. На этот пост назначен заместитель гендиректора АО "Государственный научно-исследовательский институт химии и электроорганических соединений" Артур Сулейманов.