Врачи нашли эффективный способ борьбы с депрессией без лекарств

Медики уверены, что с помощью физической активности можно победить депрессию без применения медикаментов.

Медики уверены, что с помощью физической активности можно победить депрессию без применения медикаментов.

Изучение ранее проведенных исследований, которые были направлены на облегчение депрессии у людей с деменцией, показало, что физически активным людям препараты не нужны. Страдающим от недуга показаны терапии, не связанные с приемом таблеток, а также занятия на свежем воздухе. Международная группа ученых проверила более 28 тыс. человек, передает Planet Today.

Для подтверждения данных были созданы две группы. Первой давали лекарства для снижения симптомов депрессии, вторая выполняла физические упражнения, посещала массаж, а также терапию с животными. Результаты во второй группе оказались более эффективными.

По итогам исследований ученые сделали вывод, что устранить депрессию можно с помощью спорта и массажа. Не менее важным является общение с людьми и животными.