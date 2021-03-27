Тело одного из основателей группы "Звуки Му" нашли в Москве-реке

Спасатели извлекли из Москвы-реки бездыханное тело музыканта Александра Липницкого. Он утонул, провалившись под лед.

Спасатели извлекли из Москвы-реки бездыханное тело музыканта Александра Липницкого. Он утонул, провалившись под лед.

Трагедия произошла 25 марта около поселка Николина Гора. По словам супруги Александра, он пытался перейти замерзшую реку на лыжах. Ему было 68 лет.

В 1983 году Александр Липницкий вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком основал группу "Звуки Му", в которой до 1990 года выступал в качестве бас-гитариста. Он снимал документальные фильмы о знаменитых российских рок-музыкантах, в 2000-х выпускал собственную программу "Еловая субмарина".