Ракетные испытания КНДР вызвали протест в Южной Корее

Сеул осуждает ракетные запуски по приказу Пхеньяна, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Сеул осуждает ракетные запуски по приказу Пхеньяна, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Испытания ракетного вооружения являются нежелательными действиями, которые мешают политическому диалогу на Корейском полуострове, сообщил президент Южной Кореи. Такое заявление он сделал после подтверждения старта ракет с территории КНДР 25 марта. Пхеньян сообщил, что эти запуски были вынужденной мерой в свете действий со стороны Сеула и Вашингтона.

"Мне известно, что люди глубоко обеспокоены испытаниями ракет со стороны Севера. Сейчас настало время Южной Корее, Северной Корее и США работать над продолжением диалога", — сообщил Мун Чжэ Ин.

Начиная с 21 марта Северная Корея осуществила несколько ракетных запусков. Старты были названы потребностью суверенного государства в самообороне. Ряд стран региона высказали свой протест в связи с действиями КНДР.