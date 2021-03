WSJ: судно Ever Given могут снять с мели в субботу

Источник газеты The Wall Street Journal назвал возможные сроки разблокировки Суэцкого канала, где застрял контейнеровоз Ever Given.

Источник газеты The Wall Street Journal назвал возможные сроки разблокировки Суэцкого канала, где застрял контейнеровоз Ever Given.

Работы по снятию грузового судна с мели могут завершиться успехом уже 27 марта. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с ходом событий на месте происшествия.

Собеседник издания добавил, что Ever Given могут заставить сдвинуться с места раньше рассчитанных сроков. Работы по освобождению грузового судна дали серьезный результат вечером 26 марта, отметил источник.