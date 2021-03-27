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12:08   27 Марта 2021
Экономика

WSJ: судно Ever Given могут снять с мели в субботу

WSJ: судно Ever Given могут снять с мели в субботу

Источник газеты The Wall Street Journal назвал возможные сроки разблокировки Суэцкого канала, где застрял контейнеровоз Ever Given.

Работы по снятию грузового судна с мели могут завершиться успехом уже 27 марта. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с ходом событий на месте происшествия.

Собеседник издания добавил, что Ever Given могут заставить сдвинуться с места раньше рассчитанных сроков. Работы по освобождению грузового судна дали серьезный результат вечером 26 марта, отметил источник.

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#судно #блокировка #суэцкий канал

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