Власти Варшавы возмутились участием судов под польским флагом в строительстве "СП-2"

Власти Варшавы планируют наказать суда под польским флагом, которые участвовали в строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Власти Варшавы планируют наказать суда под польским флагом, которые участвовали в строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Корабли принадлежат немецкому судовладельцу. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры и развития Польши. Там отметили, что суда, ходящие под польским флагом, не должны действовать вразрез экономическим интересам страны.

"Нас не интересует, что они перевозят, чем занимаются, до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту "Северный поток — 2", — сообщили в Министерстве инфраструктуры европейской страны.

Для судов отменили регистрацию и пригрозили задержанием при появлении в польских водах, сообщил глава морского ведомства в Гдыне.