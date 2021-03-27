Путин распорядился оказать поддержку школе в Приморском крае

Президент России Владимир Путин отдал прямое распоряжение губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и региональному минпросвещения оказать поддержку школе во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин отдал прямое распоряжение губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и региональному минпросвещения оказать поддержку школе во Владивостоке.

На прошедшем заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" директор школы №14 Владивостока Максим Кильчевский обратился к Владимиру Путину. Он попросил президента РФ расширить рамки конкурса "Учитель года".

Российский лидер спросил о потребностях образовательного учреждения. Директор ответил, что школа всем обеспечена и продолжает обновляться.

"Молодец, Максим, ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутки, я серьезно говорю", — сказал Путин.

Президент страны сообщил, что попросит губернатора Приморского края и местное министерство просвещения доложить, какую дополнительную поддержку можно оказать образовательному учреждению.