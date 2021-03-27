Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при катастрофе в Египте

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с железнодорожной катастрофой в провинции Сохаг.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с железнодорожной катастрофой в провинции Сохаг.

Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и попросил принять глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов. Телеграмма российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля.

Катастрофа произошла 26 марта. Один поезд врезался в другой сзади, с рельсов сошли три вагона. Погибли 32 человека, на месте работали 36 машин скорой помощи. По последним данным, пострадали 165 человек.