Плаксивость и потеря веса могут сигнализировать о раке крови у ребенка

Бледная кожа, плаксивость, потеря веса и утомляемость могут являться первыми признаками развития рака крови у ребенка.

Бледная кожа, плаксивость, потеря веса и утомляемость могут являться первыми признаками развития рака крови у ребенка.

Хотя онкологические заболевания в раннем возрасте встречаются редко, но до десяти подтипов опухолей все же выявляются в этот период. Об этом рассказал руководитель направления онкологии медицинского холдинга "Медика", онколог и хирург Михаил Мяснянкин.

В первую очередь рак провоцируют генетические факторы, аномалии развития и влияние на организм неблагоприятных условий окружающей среды. Также потенциал для появления онкозаболеваний у детей напрямую связан с состоянием здоровья их родителей, подчеркнул специалист.

"К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности", — объяснил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом.

Одним из самых распространенных диагнозов, которые ставят детям и подросткам, является лейкоз. Это заболевание очень опасно и может потребовать серьезного химиотерапевтического или лучевого лечения.

Онемение в области губ, покалывание неба и появление болевых ощущений также могут говорить о наличии онкологии. Как пишет сайт 360tv.ru, эти признаки являются неочевидными симптомами рака ротовой полости.