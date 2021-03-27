Стало известно о состоянии младенца, который выжил при падении глыбы льда в Вологде

Состояние восьмимесячной девочки, едва не погибшей при падении глыбы льда в Вологде, оценивают как удовлетворительное, сообщили в СУ СКР по региону.

Состояние восьмимесячной девочки, едва не погибшей при падении глыбы льда в Вологде, оценивают как удовлетворительное, сообщили в СУ СКР по региону.

Черепно-мозговая травма у ребенка не подтвредилась, отметили в ведомстве. Медики продолжают наблюдать за пострадавшей. Малышка в настоящий момент находится в больнице с мамой.

Следственные органы уже установили управляющую компанию, на которой лежит ответственность за уборку снега, где произошел инцидент. Силовики провели обыски в офисе и по месту жительства руководства УК.

Женщина с ребенком гуляла на улице Козленской в Вологде, когда на них с крыши упали куски льда. Коляска с младенцем перевернулась. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".