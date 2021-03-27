Джонсон пожаловался Байдену на китайские санкции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом выразил обеспокоенность в связи с китайскими санкциями.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом выразил обеспокоенность в связи с китайскими санкциями.

Ранее Пекин в качестве ответной меры ввел ряд санкционных ограничений против британских компаний и чиновников, которые критиковали Китай за действия, якобы нарушающие права человека.

"Джонсон и Байден выразили озабоченность ответными мерами со стороны Китая", — сообщили в офисе главы Правительства Соединенного Королевства.

Кроме того, политики обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, а также процесс вакцинации населения. Джонсон отметил, что для победы над пандемией необходимо обеспечить глобальной доступ к лекарственным препаратам.