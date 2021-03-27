Аналитики выяснили, какие вакансии наименее востребованы в России

Аналитики сервиса "Зарплата.ру" выяснили, какие вакансии оказались наименее востребованными в первом квартале текущего года в России.

Аналитики сервиса "Зарплата.ру" выяснили, какие вакансии оказались наименее востребованными в первом квартале текущего года в России.

В эту категорию попали детские психиатры и психиатры-наркологи, а также звукорежиссеры и арматурщики. Специалисты изучили около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца 2021 года.

"С января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога", — подчеркнули эксперты.

Чуть более 0,1% просмотров заканчивались откликом или звонком соискателя. Почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов).

Количество желающих работать удаленно россиян увеличилось практически в шесть раз с начала года, пишет сайт 360tv.ru. Чаще всего удаленкой интересуются студенты и молодые люди, у которых нет опыта работы.