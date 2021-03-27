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10:44   27 Марта 2021
Политика

Зеленский аннулировал указ о назначении Тупицкого судьей КС Украины

Зеленский аннулировал указ о назначении Тупицкого судьей КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский аннулировал указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда страны.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующее распоряжение подписано 27 марта. Новым указом украинский лидер отменил и назначение Александра Касминина судьей КСУ.

Ранее Зеленский отстранял Тупицкого от должности на два месяца. Главу КС, которого глава государства призывал снять полномочия, подозревали в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

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#украина #янукович #зеленский

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