Зеленский аннулировал указ о назначении Тупицкого судьей КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский аннулировал указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда страны.

Президент Украины Владимир Зеленский аннулировал указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда страны.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующее распоряжение подписано 27 марта. Новым указом украинский лидер отменил и назначение Александра Касминина судьей КСУ.

Ранее Зеленский отстранял Тупицкого от должности на два месяца. Главу КС, которого глава государства призывал снять полномочия, подозревали в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.