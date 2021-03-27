Путин поблагодарил Росгвардию за помощь в решении государственных задач

Президент России Владимир Путин поздравил Национальную гвардию России с профессиональным праздником, телеграмма со словами поздравления опубликована на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил Национальную гвардию России с профессиональным праздником, телеграмма со словами поздравления опубликована на сайте Кремля.

В тексте Путин отмечает эффективность росгвардейцев в решении государственных задач, оценивает их вклад в борьбу с экстремизмом и помощь стране во время пандемии коронавируса.

"Благодарю ... за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту", — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на важность военных традиций, которые принесли с собой в Национальную гвардию вошедшие в ее состав подразделения служб МВД и спецподразделения – ОМОН и СОБР.