Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:34   27 Марта 2021
Политика

Путин поблагодарил Росгвардию за помощь в решении государственных задач

Путин поблагодарил Росгвардию за помощь в решении государственных задач

Президент России Владимир Путин поздравил Национальную гвардию России с профессиональным праздником, телеграмма со словами поздравления опубликована на сайте Кремля.

В тексте Путин отмечает эффективность росгвардейцев в решении государственных задач, оценивает их вклад в борьбу с экстремизмом и помощь стране во время пандемии коронавируса.

"Благодарю ... за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту", — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на важность военных традиций, которые принесли с собой в Национальную гвардию вошедшие в ее состав подразделения служб МВД и спецподразделения – ОМОН и СОБР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #росгвардия #поздравление #внутренние войска #День войск национальной гвардии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров