Разговор о погоде: смогут ли Путин и Байден решить экологическую проблему

Президент США Джо Байден пригласил на климатический саммит Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Джо Байден пригласил на климатический саммит президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, передает Associated Press со ссылкой на неназванных представителей администрации президента США.

Пока неясно, как именно РФ и КНР отреагируют на американское приглашение и готовы ли они сотрудничать с Вашингтоном по сокращению вредных выбросов в атмосферу, дискутируя при этом на другие темы — политические и экономические. Ведь и в климатическом диалоге администрация Байдена использует ультиматумы.

Новый глава Белого дома грозится решительными мерами, в том числе торговыми, для наказания государств, уклоняющихся от зеленой борьбы.

«Администрация Байдена намеренно рассчитывает не только на своих международных партнеров на этом саммите, но и обращается к лидерам ключевых стран для переговоров, порой жестких, по вопросам климата», — сказал представитель администрации президента США в комментарии AP.

Американские намерения

По данным специалистов, Китай является крупнейшим в мире источником загрязнения, наносящего ущерб климату, выбрасывая в атмосферу более 10 миллиардов метрических тонн диоксида углерода. США остаются на втором месте в этом антирейтинге, вырабатывая более 5 млрд., Индия — на третьем с 2,6 млрд., Россия находится на четвертой позиции с 1,7 млрд.

Учитывая, что энергетика США пока только на словах (особенно в предвыборных заявлениях) готовится к сверхамбициозному избавлению от нефтяной и газовой индустрии, Байден рано вписал Америку в авангард международной «зеленой перестройки». Некоторые успехи в экологическом курсе Штаты действительно сделали, уменьшив выбросы парниковых газов в 2020 году на 10%. Но сделал их и весь остальной мир — в целом, выбросы в атмосферу на планете сократились до 7,5% из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, Байден намерен поручить Госдепартаменту США разработать отчет о глобальном изменении климата — примерно такой же, как и отчет о нарушениях прав человека. Значит, в будущем нежелание или невозможность стран осуществлять переход к зеленой энергетике обернется традиционными американскими санкциями, предупреждают в Московском центре Карнеги.

«Учитывая влияние экономики США на международных рынках, Вашингтон привлечет на свою сторону и других игроков, если соединит торговую политику с климатической, в частности за счет введения нормативных стандартов, устанавливающих допустимый уровень выбросов метана и углекислого газа», — отмечает сотрудник «Карнеги Европа» Оливия Лазард.

Как отметил неназванный американский чиновник в разговоре с AP, администрация Байдена будет не только «поощрять» государства к переоснащению транспортного и энергетического сектора, но использовать «жесткие методы» в будущем, к разработке которых только приступает.

В российском руководстве на проблемах с экологией акцентируют внимание уже второй год, но на «зеленый переход» смотрят не сквозь призму столь желанного в Вашингтоне американского лидерства.

Действия России

В конце 2019 года президент РФ отмечал, что потепление климата напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам, а потому страна должна минимизировать угрожающие последствия. В октябре 2020 года Путин вновь заговорил о проблеме, предложив отказ от неумеренного сверхпотребления. Он вновь напомнил, что Россия особенно уязвима перед глобальным отеплением — около 70% территорий страны занимает вечная мерзлота.

Уже в феврале этого года президент поручил правительству за полгода разработать программу экологического развития РФ и утвердить федеральную программу. Через пару дней кабмин подключил к делу Российского экологического оператора (РЭО): за год ведомство должно увеличить долю населения, сортирующего отходы раздельно, с 26 до 42%.

Сейчас для страны это важнее перехода на пресловутую «зеленую энергетику»: пандемия увеличила количество отходов в России на 20–30%, бьет тревогу Greenpeace.

Раздельным сбором отходов Путин поручил заняться в начале прошлого года, а к его концу в отчетах РЭО рисовалась подозрительно обнадеживающая картина: мол, раздельный сбор мусора внедрен в 71 российском регионе из 85. А в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Вологодской, Псковской, Ярославской и Костромской областях экологично сдать мусор может абсолютное большинство населения — от 60 до 100%, убеждали в операторе.

На закупку контейнеров в прошлом году выделялись немалые деньги — целый миллиард рублей на 70 тысяч контейнеров. В РЭО говорят: к концу прошлого года раздельные контейнеры стали доступны для 26% населения страны. Позитивные данные предоставляли и в Greenpeace. Тем не менее, в Санкт-Петербурге — одном из пяти субъектов РФ, генерирующем больше всего отходов, мусорная реформа долго откладывалась, а потом шла «с пробуксовкой». В десятку городов-миллионников, удобных для сортировки, город не вошел.

Эксперты отмечают, что наличие контейнеров, на распространение которых и сделало упор правительство, решает проблему раздельного сбора только отчасти. Нужны производственные цепочки по выпуску продукции из вторсырья и полноценная логистика.

«Необходима четкая привязка к предприятиям, которые нуждаются в этом сырье. Кроме того, переработка не должна представлять собой сжигание мусора, поскольку это повлечет за собой большое количество вредных выбросов», — отмечал менеджер департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard Group Антон Алексахин в комментарии «Российской газете».

Увы, пока президентский курс тормозится на уровне исполнительной власти и «частников». Но очевидно, что за экологическую проблему российское руководство взялось серьезно — в том числе на общемировом уровне, судя по январскому заявлению Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Только вместе мы сможем добиться прогресса в решении таких серьезнейших проблем, как глобальное потепление, сокращение лесного фонда, утрата биоразнообразия, увеличение объема отходов, загрязнение океана пластиком и так далее, найти оптимальный баланс между интересами экономического развития и сбережения окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений», — заявил глава РФ.

Но насколько Россия согласится с жестким, предположительно «санкционным» характером сотрудничества со стороны США — большой вопрос.

В свою очередь, Китай неделю назад уже договорился со Штатами о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата: главное, чтобы все стороны понимали, что даже в политике есть вещи важнее самой политики.