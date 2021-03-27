СМИ сообщили о планах Зеленского втянуть украинцев в партизанскую войну

Президент Украины Владимир Зеленский готовит украинцев к партизанской войне. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Президент Украины Владимир Зеленский готовит украинцев к партизанской войне. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Журналисты проанализировали новую стратегию военной безопасности Украины, большая часть которой посвящена милитаризации населения с целью ведение боевых действий на своей территории.

По данным издания, словосочетание "территориальная оборона" встречается на страницах документа более 30 раз, "движение сопротивления" — 10 раз. Также в тексте отмечается, что ключевым фактором новой стратегии является "ведение всенародной партизанской и общевойсковой войны".

Кроме того, документ предусматривает переход украинской армии на контрактную основу, а также отказ от срочной службы. Также стратегия подтверждает курс Киева на членство в НАТО.