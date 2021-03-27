"Отчаявшийся" мужчина протаранил толпу людей в Испании

По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в испанской провинции Гвадалахара, передает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в испанской провинции Гвадалахара, передает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

Инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четверых из пострадавших, женщину и троих мужчин, доставили в университетскую больницу. Информации об их состоянии пока не поступало.

По предварительным данным, мужчина совершил наезд умышленно из-за "отчаяния". По его словам, он потерял опеку над собственными детьми. Сотрудники полиции уже задержали водителя. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.