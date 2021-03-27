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10:14   27 Марта 2021
Происшествия

"Отчаявшийся" мужчина протаранил толпу людей в Испании

"Отчаявшийся" мужчина протаранил толпу людей в Испании

По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в испанской провинции Гвадалахара, передает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. 

Инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четверых из пострадавших, женщину и троих мужчин, доставили в университетскую больницу. Информации об их состоянии пока не поступало.

По предварительным данным, мужчина совершил наезд умышленно из-за "отчаяния". По его словам, он потерял опеку над собственными детьми. Сотрудники полиции уже задержали водителя. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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#полиция #испания #наезд

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