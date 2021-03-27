Спрогнозированы последствия блокировки Суэцкого канала для России

Финансовые аналитики рассказали, как блокировка Суэцкого канала может повлиять на мировую торговлю и российскую экономику.

Финансовые аналитики рассказали, как блокировка Суэцкого канала может повлиять на мировую торговлю и российскую экономику.

Россия в качестве альтернативы каналу может предложить транспортным компаниям использование Северного морского пути (СМП). Это позволит перевозчикам снизить логистические издержки. Однако суровые климатические условия создают препятствия для данного варианта — дополнительные расходы потребуются на сопровождение судна ледоколами. Также круглогодичный товарооборот невозможен из-за отсутствия навигации с января по апрель.

В этой ситуации целесообразно будет привлечь стратегического партнера, например Китай, отмечает ФБА "Экономика сегодня". В северных районах есть месторождения нефти и СПГ, что могло бы побудить Пекин к сотрудничеству.