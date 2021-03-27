Леонид Кравчук оценил возможность подачи воды в Крым из Украины

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал условие, при котором руководство Киева возобновит подачу воды на территорию Крымского полуострова.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал условие, при котором руководство Киева возобновит подачу воды на территорию Крымского полуострова.

По его словам, для такого шага необходимо признать возможную "гуманитарную катастрофу" в Крыму.

"Если произойдет, чего я тоже не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, тогда этот вопрос можно рассматривать", — сказал он.

Кроме того, председатель трехсторонней контактной группы от Украины по Донбассу уточнил, что для запуска процесса необходимо провести переговоры. Для обеспечения поставок воды нужно обсудить условия сделки, подытожил он.

Крым воссоединился с Россией по результатам всенародного референдума в 2014 году. После этого киевские власти приняли решение о перекрытии Северо-Крымского канала.