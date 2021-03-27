Неизвестные обстреляли посетителей кафе и ресторанов в Вирджинии

Как минимум десять человек пострадали при стрельбе в кафе и ресторанах в американском штате Вирджиния. Среди раненых есть полицейский. Неизвестных стрелков ищут правоохранители.

Как минимум десять человек пострадали при стрельбе в кафе и ресторанах в американском штате Вирджиния. Среди раненых есть полицейский. Неизвестных стрелков ищут правоохранители.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Daily Mail.

Несколькими днями ранее сайт 360tv.ru сообщал о стрельбе в супермаркете в штате Колорадо. Жертвами трагедии стали десять человек. Установлено, что нападавших было несколько, но оперативно удалось задержать лишь одного. Мужчина был в одних шортах и без обуви. После этого президент США Джо Байден призвал ввести запрет на продажу штурмового оружия и патронов к нему.