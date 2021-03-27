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9:30   27 Марта 2021
Политика

Украинский политолог указал на последствия оттока молодежи из страны

Украинский политолог указал на последствия оттока молодежи из страны

Молодые украинцы активно продумывают пути эмиграции из страны, заявил политолог Алексей Ковжун в эфире телеканала ТСН.

По его словам, молодежь прекрасно понимает, насколько "прогнили" как правоохранительная система, так и государство в целом. Такое положение дел может негативно отразиться на развитии Украины.

"Я понимаю молодежь, которая встретилась с полицейским произволом или судебной системой, думает про эмиграцию, и это ужас. Это путь в никуда", — сказал он.

Ранее министр труда и социальной политики, депутат Верховной рады Михаил Папиев заявил, что население Незалежной существенно сократилось. По данным ведомства, в стране проживает всего 32 миллиона человек.

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#украина #миграция #молодежь

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