Украинский политолог указал на последствия оттока молодежи из страны

Молодые украинцы активно продумывают пути эмиграции из страны, заявил политолог Алексей Ковжун в эфире телеканала ТСН.

Молодые украинцы активно продумывают пути эмиграции из страны, заявил политолог Алексей Ковжун в эфире телеканала ТСН.

По его словам, молодежь прекрасно понимает, насколько "прогнили" как правоохранительная система, так и государство в целом. Такое положение дел может негативно отразиться на развитии Украины.

"Я понимаю молодежь, которая встретилась с полицейским произволом или судебной системой, думает про эмиграцию, и это ужас. Это путь в никуда", — сказал он.

Ранее министр труда и социальной политики, депутат Верховной рады Михаил Папиев заявил, что население Незалежной существенно сократилось. По данным ведомства, в стране проживает всего 32 миллиона человек.