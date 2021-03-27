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9:20   27 Марта 2021
Политика

Власти КНДР обосновали ракетные пуски правом страны на самооборону

Власти КНДР обосновали ракетные пуски правом страны на самооборону

Руководство КНДР ответило на обвинение Госдепа США по поводу новых ракетных пусков, заявив о праве Северной Кореи на самооборону.

Государственный департамент США осудил пуски в КНДР двух крылатых и двух баллистических ракет, произведенных 21 и 25 марта. Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ри Бен Чхоль отверг эти обвинения и заявил, что суверенное государство, каким является КНДР, имеет право на самооборону.

Глава правящей партии Северной Кореи указал на агрессивные действия США и Южной Кореи, которые постоянно проводят опасные военные учения. По словам Ри Бен Чхоля, его стране не остается ничего другого, как укреплять свою оборону.

Заявления президента США Джо Байдена о нарушении Пхеньяном резолюции ООН он назвал неприкрытым посягательством на право КНДР на оборону и провокацией. Ри Бен Чхоль считает, что новая администрация Белого дома "сделала неверный первый шаг" в отношении Северной Кореи.

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#кндр #ракеты кндр #Ри Бен Чхоль

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