Власти КНДР обосновали ракетные пуски правом страны на самооборону

Руководство КНДР ответило на обвинение Госдепа США по поводу новых ракетных пусков, заявив о праве Северной Кореи на самооборону.

Руководство КНДР ответило на обвинение Госдепа США по поводу новых ракетных пусков, заявив о праве Северной Кореи на самооборону.

Государственный департамент США осудил пуски в КНДР двух крылатых и двух баллистических ракет, произведенных 21 и 25 марта. Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ри Бен Чхоль отверг эти обвинения и заявил, что суверенное государство, каким является КНДР, имеет право на самооборону.

Глава правящей партии Северной Кореи указал на агрессивные действия США и Южной Кореи, которые постоянно проводят опасные военные учения. По словам Ри Бен Чхоля, его стране не остается ничего другого, как укреплять свою оборону.

Заявления президента США Джо Байдена о нарушении Пхеньяном резолюции ООН он назвал неприкрытым посягательством на право КНДР на оборону и провокацией. Ри Бен Чхоль считает, что новая администрация Белого дома "сделала неверный первый шаг" в отношении Северной Кореи.