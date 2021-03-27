Десятиэтажное здание обрушилось в Каире

Минимум три человека погибли в результате обрушения десятиэтажного жилого дома на востоке Каира, сообщает газета Al-Ahram.

Минимум три человека погибли в результате обрушения десятиэтажного жилого дома на востоке Каира, сообщает газета Al-Ahram.

Инцидент произошел минувшей ночью. Многоэтажка буквально сложилась, после чего улицу засыпало обломками. На месте работают сотрудники экстренных служб. Под завалами могут находиться люди.

На данный момент известно о трех погибших, еще 23 человека получили травмы. Пострадавших уже доставили в больницу. Спасательная операция продолжается. Что стало причиной обрушения — неизвестно. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.