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9:19   27 Марта 2021
Происшествия

Десятиэтажное здание обрушилось в Каире

Десятиэтажное здание обрушилось в Каире

Минимум три человека погибли в результате обрушения десятиэтажного жилого дома на востоке Каира, сообщает газета Al-Ahram.

Инцидент произошел минувшей ночью. Многоэтажка буквально сложилась, после чего улицу засыпало обломками. На месте работают сотрудники экстренных служб. Под завалами могут находиться люди.

На данный момент известно о трех погибших, еще 23 человека получили травмы. Пострадавших уже доставили в больницу. Спасательная операция продолжается. Что стало причиной обрушения — неизвестно. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#жертвы #каир #обрушение

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