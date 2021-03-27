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8:44   27 Марта 2021
Политика

Крым готовит исковые заявления в адрес Киева в связи с водной блокадой

Крым готовит исковые заявления в адрес Киева в связи с водной блокадой

Власти Крыма подадут несколько исков в адрес Киева из-за транспортной и энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава местного парламента Владимир Константинов.

Политик заявил, что иск к организаторам водной блокады планируется подать в первой половине 2021 года. По данным вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, сумма ущерба оценивается в 1,47 трлн рублей.

Константинов в интервью РИА Новости сказал, что иск будет направлен в международные инстанции. Он подчеркнул, что параллельно с этим ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. После юридических консультаций в этом направлении также будут составлены исковые заявления, подчеркнул глава парламента.

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#крым #иск #водная блокада

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