Крым готовит исковые заявления в адрес Киева в связи с водной блокадой

Власти Крыма подадут несколько исков в адрес Киева из-за транспортной и энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава местного парламента Владимир Константинов.

Власти Крыма подадут несколько исков в адрес Киева из-за транспортной и энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава местного парламента Владимир Константинов.

Политик заявил, что иск к организаторам водной блокады планируется подать в первой половине 2021 года. По данным вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, сумма ущерба оценивается в 1,47 трлн рублей.

Константинов в интервью РИА Новости сказал, что иск будет направлен в международные инстанции. Он подчеркнул, что параллельно с этим ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. После юридических консультаций в этом направлении также будут составлены исковые заявления, подчеркнул глава парламента.