Ведущая Скабеева "назначила" олигарха Березовского заместителем в аду и в раю

Телеведущая Ольга Скабеева рассказала ироничный анекдот про бизнесмена Бориса Березовского. Она опубликовала новый материал в честь восьмой годовщины смерти олигарха.

Телеведущая Ольга Скабеева рассказала ироничный анекдот про бизнесмена Бориса Березовского. Она опубликовала новый материал в честь восьмой годовщины смерти олигарха.

Причины смерти одного из самых одиозных олигархов 90-х до сих пор волнуют общественность. Скабеева решила порассуждать на эту тему в своем новом ролике и пошутила про "распределение" бизнесмена в потустороннем мире.

"Березовский умер и попадает на распределение — либо в ад, либо в рай. Ну он и просит : "Пожалуйста, дайте поговорить с богом всего три минутки и не больше". Уговорил. Разрешили. Через два часа выходит задумчивый бог: "ОАО "АД" великолепно! ЗАО "РАЙ" — гениально! Но вот почему я только везде заместитель?" — написала журналистка.

Олигарх скончался в собственном доме в Аскоте на территории Лондона в 2013 году. Правоохранители обнаружили его бездыханное тело в закрытой изнутри ванной. Следы насильственной смерти на теле Березовского отсутствовали.