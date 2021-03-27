Самоподготовкой к итоговому сочинению занимаются 45% российских школьников

Порядка 45% одиннадцатиклассников России самостоятельно готовятся к итоговому сочинению, которое открывает доступ к сдаче ЕГЭ. Такие данные следуют из опроса "MAXIMUM Education".

Порядка 45% одиннадцатиклассников России самостоятельно готовятся к итоговому сочинению, которое открывает доступ к сдаче ЕГЭ. Такие данные следуют из опроса "MAXIMUM Education".

Опрос проводила компания "MAXIMUM Education" 19-22 марта. В нем поучаствовали более 1 тыс. учащихся 11-х классов со всех регионов РФ. Итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ. Минпросвещения и Рособрнадзор намерены провести его 15 апреля.

Школьной подготовке доверяет 41% учеников. С репетиторами готовятся около 7% опрошенных, на подготовительных курсах занимаются почти 6%. При этом, 26% учеников признались, что еще не начинали подготовку к сочинению.

Кроме того, 34% опрошенных признались в непонимании проведения итогового сочинения. Оставшиеся 66% высказали противоположное мнение на этот счет.