Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:08   27 Марта 2021
Общество

Эпидемиолог Горелов заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ

Эпидемиолог Горелов заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ

Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 отмечается в России. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В начале весны возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19, так как вирус начинает трансформироваться в сезонную инфекцию. Для минимизации возможного скачка заражения следует соблюдать меры предосторожности и проходить вакцинацию, посоветовал Горелов в беседе с ТАСС.

Свыше 125 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии, а свыше 2,7 миллиона скончались. По данным оперштаба, в России зарегистрировано свыше 4,5 миллиона случаев заражения, 4,1 миллиона из которых выздоровели, а 97 тысяч – умерли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#роспотребнадзор #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров