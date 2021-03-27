Эпидемиолог Горелов заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ

Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 отмечается в России. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 отмечается в России. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В начале весны возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19, так как вирус начинает трансформироваться в сезонную инфекцию. Для минимизации возможного скачка заражения следует соблюдать меры предосторожности и проходить вакцинацию, посоветовал Горелов в беседе с ТАСС.

Свыше 125 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии, а свыше 2,7 миллиона скончались. По данным оперштаба, в России зарегистрировано свыше 4,5 миллиона случаев заражения, 4,1 миллиона из которых выздоровели, а 97 тысяч – умерли.