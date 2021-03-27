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7:51   27 Марта 2021
Экономика

Пенсионерам назвали условия для получения повышенных выплат

Пенсионерам назвали условия для получения повышенных выплат

Повышенная пенсия распространяется на россиян, которые отложили оформление выплат после наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказала финансист Юлия Финогенова.

Люди с инвалидностью первой группы и граждане старше 80 лет могут претендовать на удвоенную фиксированную часть пенсии. Аналогичное правило касается и россиян, которые обладают правительственными наградами, олимпийских чемпионов, заслуженных артистов, ветеранов ВОВ и ветеранов труда.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с "Прайм" напомнила, что в России существуют две системы пенсионного обеспечения. Первая из них — государственное пенсионное обеспечение — финансируется за счет госбюджета. А вторая — обязательное пенсионное страхование — за счет Пенсионного фонда.

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#пенсия #пенсионеры #выплаты

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