Пенсионерам назвали условия для получения повышенных выплат
Повышенная пенсия распространяется на россиян, которые отложили оформление выплат после наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказала финансист Юлия Финогенова.
Люди с инвалидностью первой группы и граждане старше 80 лет могут претендовать на удвоенную фиксированную часть пенсии. Аналогичное правило касается и россиян, которые обладают правительственными наградами, олимпийских чемпионов, заслуженных артистов, ветеранов ВОВ и ветеранов труда.
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с "Прайм" напомнила, что в России существуют две системы пенсионного обеспечения. Первая из них — государственное пенсионное обеспечение — финансируется за счет госбюджета. А вторая — обязательное пенсионное страхование — за счет Пенсионного фонда.