Правительства почти всех постсоветских государств взяли курс на искоренение русского языка на своих территориях, поскольку он стал объединяющим фактором для жителей СССР.

Правительства почти всех постсоветских государств взяли курс на искоренение русского языка на своих территориях, поскольку он стал объединяющим фактором для жителей СССР.

Разложение культурных ценностей, сформированных во времена Советского Союза, стало главной целью экс-республик. Однако процесс дезинтеграции с трудом дается местным властям.

Так, на Украине вопреки активным попыткам политической "верхушки" уничтожить русский язык продолжают смотреть на 9 Мая отечественные военные фильмы и не представляют Новый год без "Иронии судьбы". Об этом Lenta.ru рассказал социальный психолог Алексей Рощин, добавив, что бывшие страны СССР объединяет "некая общая риторика".

"Она очень плохо приживалась поначалу, но, когда уже оказалась "вбита", извести ее не удается даже через поколения. Она передается через поколения даже несмотря на то, что страны формально уже разные", — объяснил специалист.

Кроме того, Россия может заступиться за тех, кто говорит на национальном языке, что сулит проблемы для той или иной страны. Такие опасения накануне выказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пишет сайт 360tv.ru.