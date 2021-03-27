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6:23   27 Марта 2021
Общество

Handelsblatt: Покупка "Спутника V" может помочь ЕС наладить отношения с РФ

Handelsblatt: Покупка "Спутника V" может помочь ЕС наладить отношения с РФ

Евросоюзу следует немедленно приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Использование российского препарата может сгладить острые углы между ЕС и Москвой, передает "ИноСМИ". Автор материала назвал "Спутник V" большим политическим успехом Кремля. Многие европейские государства уже пересмотрели свое отношение к российской вакцине и начали использовать ее на своих территориях.

Издание перечислило три довода в пользу закупки Евросоюзом "Спутника V". В таком случае Москва и ее союзники больше не смогут считать Брюссель антироссийским. Многие граждане ЕС захотят сделать прививку российской вакциной, а значит коллективный иммунитет сформируется гораздо быстрее. Третья причина кроется в желании использовать все эффективные средства в борьбе с COVID-19.

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#евросоюз #вакцинация #Спутник V

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