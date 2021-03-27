Handelsblatt: Покупка "Спутника V" может помочь ЕС наладить отношения с РФ

Евросоюзу следует немедленно приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Евросоюзу следует немедленно приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Использование российского препарата может сгладить острые углы между ЕС и Москвой, передает "ИноСМИ". Автор материала назвал "Спутник V" большим политическим успехом Кремля. Многие европейские государства уже пересмотрели свое отношение к российской вакцине и начали использовать ее на своих территориях.

Издание перечислило три довода в пользу закупки Евросоюзом "Спутника V". В таком случае Москва и ее союзники больше не смогут считать Брюссель антироссийским. Многие граждане ЕС захотят сделать прививку российской вакциной, а значит коллективный иммунитет сформируется гораздо быстрее. Третья причина кроется в желании использовать все эффективные средства в борьбе с COVID-19.