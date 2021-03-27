Владимир Путин задекларирует доходы за 2020 год до 1 апреля

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля заполнят налоговые декларации до 1 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля заполнят налоговые декларации до 1 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Согласно российским законам, данные о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса российский лидер своим указом продлил сроки предоставления деклараций за 2019 год до 1 августа, передает РИА Новости. В этот раз, по словам Пескова, все пойдет по заранее установленному плану.

"Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе", — уточнил пресс-секретарь.

Прошлогодние декларации указывают, что Владимир Путин заработал 9 миллионов 700 тысяч рублей, а самый высокий доход в Кремле зафиксирован у полномочного представителя президента в парламенте Гарри Минх. Полпред задекларировал свыше 143 миллионов рублей.