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5:54   27 Марта 2021
Общество

Диетолог Денисова раскрыла правила здорового питания

Диетолог Денисова раскрыла правила здорового питания

Избежать чувства голода в вечернее время суток и не переедать перед сном поможет дробное питание. Об этом рассказала диетолог Наталья Денисова.

Эксперт в интервью "Аргументы и Факты" заявила, что ежедневное питание стоит разбить на пять-шесть сеансов небольших приемов пищи с соблюдением правил потребления калорий на вес тела. По ее словам, дробное питание помогает ускорить обмен веществ, а уровень глюкозы в крови поддерживается, поэтому не возникает сильное чувство голода.

Вместе с тем Денисова посоветовала не пропускать завтраки, осуществлять приемы пищи каждый день в одно и то же время, а также забыть о подходах к холодильнику между ними. Ужинать диетолог рекомендует не позже и не раньше, чем за два-три часа до сна во избежании ночных "дожоров" или чувства тяжести в животе.

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#правильное питание #денисова #обмен веществ

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