Французский монастырь объявил распродажу трех тонн сыра из-за пандемии

Спад туристического потока на фоне коронавируса заставил один из монастырей во французской Бургундии экстренно распродавать сыр, сообщает The Guardian.

Спад туристического потока на фоне коронавируса заставил один из монастырей во французской Бургундии экстренно распродавать сыр, сообщает The Guardian.

Тонны сырных головок остались в залежах подвала монастыря. Обычно аббатство продает сыры только в собственном магазине, либо реализует продукцию через рестораны. В период пандемии COVID-19 продажи в магазине сократились в два раза, а рестораны закрыты с 30 октября.

"Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не поняли", — пошутил брат Жан-Клод, который занимается маркетингом в монастыре.

Монахи приняли решение об объединении с порталом Divine Box, чтобы продать свою продукцию. Планируется реализовать не менее тонны сыров за неделю.