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5:35   27 Марта 2021
Общество

Французский монастырь объявил распродажу трех тонн сыра из-за пандемии

Французский монастырь объявил распродажу трех тонн сыра из-за пандемии

Спад туристического потока на фоне коронавируса заставил один из монастырей во французской Бургундии экстренно распродавать сыр, сообщает The Guardian.

Тонны сырных головок остались в залежах подвала монастыря. Обычно аббатство продает сыры только в собственном магазине, либо реализует продукцию через рестораны. В период пандемии COVID-19 продажи в магазине сократились в два раза, а рестораны закрыты с 30 октября.

"Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не поняли", — пошутил брат Жан-Клод, который занимается маркетингом в монастыре.

Монахи приняли решение об объединении с порталом Divine Box, чтобы продать свою продукцию. Планируется реализовать не менее тонны сыров за неделю.

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