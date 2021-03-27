Человекоподобного андроида для работы в открытом космосе создадут в России

Работы по созданию первого человекоподобного робота начались в России. Его отправят в открытый космос, заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Работы по созданию первого человекоподобного робота начались в России. Его отправят в открытый космос, заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Создание андроида ведется в рамках "Теледроида" долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции. Изготавливать его начали в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космической корпорации "Энергия", пишет РИА Новости.

"Созданием робототехнической системы "Теледроид" будут заниматься НПО "Андроидная техника", — рассказали в Роскосмосе.

НПО "Андроидная техника" создали робота "Федора", которого отправили на МКС в 2019 году. Тогда шли разговоры о будущей отправки в космос потомка андроида. В работе планируют использовать технологии, которые уже опробовали на "Федоре". Дроид будет представлять собой торс человека без ног. Все этапы разработки планируют завершить к 2025 году.