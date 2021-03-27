Путин восхитился талантом 15-летней певицы из Благовещенска

Президент РФ Владимир Путин пожелал успеха юной певице из Благовещенска Елизавете Долженковой в поступлении в музыкальное училище. Российский лидер высоко оценил талант вокалистки.

Президент РФ Владимир Путин пожелал успеха юной певице из Благовещенска Елизавете Долженковой в поступлении в музыкальное училище. Российский лидер высоко оценил талант вокалистки.

В ноябре прошлого года школьница приняла участие в видео-конференции из Артека, где она исполнила для президента страны народную песню. Тогда Путин восхитился ее вокальными данными, пишет сайт 360tv.ru.

Накануне 15-летняя Долженкова поучаствовала в составе совета "Россия — страна возможностей" в конференции с президентом. Певица поделилась, что на композицию, которую она осенью спела российскому лидеру, предлагают снять видеоклип. Также юная вокалистка рассказала президенту о мечте поступить в музыкальное училище. Путин пожелал девочке удачи в ее любимом занятии и выразил надежду, что ее мечты обязательно сбудутся.