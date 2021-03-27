Экс-депутат Рады Мураев предсказал демографическую катастрофу для Украины

Численность украинцев в скором времени может сократиться на 20 миллионов. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Численность украинцев в скором времени может сократиться на 20 миллионов. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Причинами сокращения населения Украины могут служить так называемые "заробитчане". По мнению бывшего парламентария, 10 млн граждан Незалежной, которые трудятся за ее пределами, могут перевезти свои семьи. Это нанесет непоправимый демографический удар по Украине и станет настоящей катастрофой.

Киевская власть, как считает Мураев, должна выстроить новый вектор внутренней политики. По его словам, сейчас крайне важно задуматься о генофонде и увеличении рождаемости.