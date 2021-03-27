Украинцы вынуждены лечиться от COVID-19 лекарством для животных

Жители Украины начали массово скупать медикамент ивермектин в ветеринарных аптеках, надеясь на его эффективность против коронавирусной инфекции.

Жители Украины начали массово скупать медикамент ивермектин в ветеринарных аптеках, надеясь на его эффективность против коронавирусной инфекции.

Препарат используется для лечения свиней, крупного рогатого скота, овец и лошадей. Для человека разрешен исключительно пероральный прием лекарственного средства. Однако вопреки запрету отчаявшиеся украинцы уже не просто пьют ивермектин, но и делают себе внутримышечные инъекции. Это довольно опасно, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.

"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике", — отметила она в эфире телеканала "Украина 24".

За минувшие сутки на Украине коронавирусом заразились более 18 тысяч граждан, что стало рекордом с начала пандемии. Еще семь тысяч пациентов выздоровели, скончались за это время 326 человек с COVID-19.