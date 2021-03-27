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3:38   27 Марта 2021
Политика

Российские дипломаты в Германии ответили на выпад польского посла в адрес РФ

Российские дипломаты в Германии ответили на выпад польского посла в адрес РФ

Представительство России в ФРГ отреагировало на антироссийское интервью польского посла Анджея Пшиблевского. Дипломат заявил о готовности поляков “бороться” с русскими.

Помимо этого, польский дипломат выступает за сворачивание строительства "Северного потока — 2". По мнению Пшиблевского, этот шаг поможет "ослабить Россию" на геополитическом поприще.

Российские дипломаты в своем ответе заявили, что подобная риторика со стороны Польши ничего кроме разочарования и недоумения не вызывает. Представители России в ФРГ добавили, что газопровод является коммерческим проектом, и строится для того, чтобы удовлетворить спрос на природный газ со стороны европейских стран.

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#россия #польша #Северный поток — 2

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