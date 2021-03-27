Онищенко предложил россиянам отказаться от летнего отдыха за рубежом

Гражданам пока рано планировать отдых за рубежом. В период летних отпусков следует не покидать границы России, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Гражданам пока рано планировать отдых за рубежом. В период летних отпусков следует не покидать границы России, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко с пониманием отнесся к желающим отдохнуть за пределами России, но посоветовал воздержаться от таких поездок. Он предложил сделать прививку от коронавирусной инфекции и провести отпуск на территории страны, передает НСН.

"Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле", — отметил Онищенко.

Заболеваемость COVID-19 возросла среди людей старшего поколения, обратил внимание депутат. Он посоветовал не обращать внимание на пугающую информацию, продолжать выполнять профилактические требования и беречь бабушек и дедушек.